Экс-начальник колонии в Адыгее получил тюремный срок за кражу

МАЙКОП, 15 декабря. /ТАСС/. Бывший начальник исправительной колонии № 1 в Адыгее в среду приговорен судом к двум годам трем месяцам лишения свободы за превышение должностных полномочий и кражу, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее сообщалось, что в отношении начальника ИК № 1 УФСИН по Республике Адыгея возбудили два уголовных дела по материалам, поступившим из УФСБ России по республике. Он подозревался в превышении должностных полномочий и совершении кражи электронных денежных средств.

"Теучежским районным судом бывший начальник ФКУ "Исправительная колония № 1 УФСИН по Республике Адыгея" признан виновным по п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину в отношении электронных денежных средств"), ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Суд согласился с позицией прокурора республики и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением специального звания", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в июле 2021 года начальник ИК №1 принимал участие во внеплановом обыске, проводимом в секциях общежития учреждения для отбывающих наказание лиц. При осмотре обнаруженного им мобильного телефона, находящегося в незаконном пользовании осужденного, он увидел денежные средства, которые перевел на номер своего счета и распорядился по своему усмотрению. Телефон осужденного мужчина пронес через контрольно-пропускной пункт ФКУ ИК-1 и оставил у себя, добавили в пресс-службе ведомства.