Следователи предъявили обвинение учительнице, из-за которой в ДТП на Алтае погибли дети

БАРНАУЛ, 15 декабря. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае предъявили обвинение учительнице по делу о гибели трех детей в ДТП со снегоуборочным поездом 29 ноября, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ в среду.

В конце ноября в Тальменском районе на железнодорожном переезде при столкновении легкового автомобиля и снегоуборочного поезда погибли трое школьников. Их учительница и еще один ученик выжили в ДТП, но были госпитализированы в тяжелом состоянии. Учительница повезла детей после уроков домой в соседнее село на личном автомобиле.

"Предъявлено обвинение 43-летней учительнице в совершении преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщина управляла автомобилем Toyota и, проезжая железнодорожный переезд, не выполнила требования запрещающего сигнала светофора. Автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом. В результате ДТП погибли находящиеся в салоне автомобиля 8-летняя девочка и два мальчика 8 и 9 лет. 1 декабря был объявлен днем траура в Тальменском районе. Из резервного фонда администрации района выделена материальная помощь каждой семье в размере 100 тыс. рублей.

После произошедшего губернатор региона Виктор Томенко поручил запретить педагогам использовать личный транспорт для перевозки школьников.