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В Петербурге двое полицейских получили травмы из-за обрушения штукатурного слоя со здания

Им оказали медицинскую помощь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Двое полицейских получили травмы в результате обрушения штукатурного слоя с эркера здания на 4-й Советской улице в историческом центре Санкт-Петербурга в среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

"В результате инцидента незначительные травмы получили двое полицейских, им была оказана медицинская помощь на месте, после чего они продолжили службу. Информация о данном инциденте в установленном порядке будет направлена в следственные органы СК России", - сказал представитель управления.

Как рассказали в пресс-службе администрации Центрального района, на 4-й Советской улице, 46/8, произошел прорыв строительной защитной сетки с эркера, расположенного на втором этаже здания. "В результате прорыва произошло самообрушение штукатурного слоя общей площадью 3 кв. м", - отмечается в сообщении.

"На данный момент предприняты оперативные мероприятия по безопасности, место обрушения огорожено. Работы по обследованию штукатурного слоя данного участка фасада запланированы на завтра,16 декабря", - добавили в администрации. По приведенным ею данным руководства ЖКС №3, в ведении которого находится управление домом, ранее управляющая компания выступила инициатором приближения сроков капитального ремонта фасада, предоставив необходимые документы для актуализации адресного перечня капитального ремонта фасадов домов на 2021 год.

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