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Пять человек пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Кировской области

По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы

КИРОВ, 15 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили травмы различной степени в результате столкновения "Лады-Гранты" и "Камаза" на трассе в Куменском районе Кировской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"Около 19 часов на территории Куменского района водитель автомобиля "Лада-Гранта", по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Камаз". В автомобиле "Лада" находились пять человек, все живы, медики оказывают им необходимую помощь", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавшие получили легкие травмы. На месте работают сотрудники полиции, обстоятельства произошедшего уточняются.

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