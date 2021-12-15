В Ингушетии арестовали двух молодых людей, готовивших подрывы зданий

МАГАС, 15 декабря. /ТАСС/. Суд в Ингушетии отправил под арест двух 17-летних местных жителей, которые, по версии следствия, планировали подрывы зданий правоохранительных органов в Сунже. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

Дело о приготовлении к совершению взрыва группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ) возбуждено и расследуется в региональном следственном управлении, в первом отделе по расследованию особо важных дел.

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемые, которые являлись участниками международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ), приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Они планировали подрыв зданий управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Республике Ингушетия и отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции межмуниципального отдела МВД России "Сунженский", расположенных в городе Сунжа. Правоохранительным органам удалось предотвратить преступление, они задержали злоумышленников.