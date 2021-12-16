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СМИ: при крушении самолета у аэропорта Санто-Доминго погибли девять человек

Среди погибших есть двое несовершеннолетних, отмечает Diario Libre

ГАВАНА, 16 декабря. /ТАСС/. По меньшей мере девять человек стали жертвами крушения легкомоторного самолета в среду в предместьях города Санто-Доминго - столицы Доминиканской Республики. Об этом сообщает местная газета Diario Libre.

По ее данным, среди погибших есть двое несовершеннолетних. Трое погибших были доминиканцами, шестеро - гражданами США.

По предварительным данным, направлявшийся в Орландо (США) самолет пытался после взлета зайти на посадку в аэропорту Лас-Америкас из-за обнаружения технических неполадок на борту. Правоохранители расследуют причину инцидента, о приостановке работы авиаузла не сообщается.

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Доминиканская Республика
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