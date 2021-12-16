Тихоокеанский тайфун "Раи" надвигается на Филиппины

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 декабря. /ТАСС/. Новый, 22-й в этом сезоне тайфун, получивший название "Раи", сформировался в западной части Тихого океана и надвигается на Филиппины. Об этом сообщила в четверг на своем сайте метеорологическая обсерватория Гонконга.

По ее данным, ось вращения атмосферной воронки к этому часу находится в 900 км к юго-востоку от Манилы. Согласно прогнозам, циклон достигнет центральной части Филиппинского архипелага в пятницу, а затем выйдет в Южно-Китайское море.

Тайфун сопровождается тропическими ливнями и ураганным ветром со скоростью более 43 м/с.