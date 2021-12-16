Экс-замдиректора агентства культуры при мэрии Якутска обвинили в мошенничестве

ЯКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Бывший заместитель директора Агентства культуры и художественного образования городского округа "город Якутск" Петр Сергучев обвиняется в мошенничестве, причиненный муниципальному учреждению ущерб превышает 19 млн рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Якутии.

"Прокурор Республики Саха (Якутия) утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя директора муниципального бюджетного учреждения "Агентство культуры и художественного образования" городского округа "город Якутск". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

Уголовное дело расследовано следственным отделением Управления ФСБ России по Республике Саха (Якутия).

По версии следствия, обвиняемый, занимая в 2018 году должность заместителя руководителя агентства культуры и художественного образования, заключал с различными организациями фиктивные договоры на проведение культурно-массовых мероприятий, по которым сторонами обязательства фактически не исполнялись. "При этом оплаченные агентством за их проведение денежные средства впоследствии обналичивались и передавались обвиняемому", - добавили в прокуратуре.

Сумма ущерба, причиненная муниципальному бюджетному учреждению, превысила 19 млн рублей. Уголовное дело направлено прокурором в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

В декабре 2018 года сообщалось, что заместителя руководителя Агентства культуры и художественного образования городского округа Якутска Петра Сергучева отстранили от исполнения служебных обязанностей после предварительных итогов проверки, проведенной региональным управлением ФСБ.