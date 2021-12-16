На авиабазе ВВС США во Флориде провели эвакуацию из-за инцидента

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Персонал авиабазы ВВС США Хомстед, расположенной в округе Майами-Дейд (штат Флорида), эвакуирован в среду из-за "имеющего места инцидента". Об этом пресс-служба авиабазы сообщила в Twitter.

"В качестве меры предосторожности на базе Хомстед эвакуирован персонал из-за имеющего место инцидента", - говорится в сообщении. Военные просят местных жителей не покидать свои дома и избегать нахождения на прилегающих улицах.

По данным местного отделения телеканала CBS, причиной эвакуации стало взрывное устройство, которое отцепилось от крепления и выкатилось в ненадлежащую для него зону. Детонация устройства не произошла, однако руководство базы опасается, что это может случиться.