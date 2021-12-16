В МИД Киргизии заявили о трех пострадавших гражданах в результате ЧП с газом в Сургуте

БИШКЕК, 16 декабря. /ТАСС/. Три гражданина Киргизии пострадали в результате инцидента с разгерметизацией газового баллона, который произошел в среду в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ). Об этом сообщило в четверг киргизское внешнеполитическое ведомство.

"По предварительной информации, среди пострадавших значатся три гражданина Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

По данным МИД, состояние получивших травмы киргизских граждан "оценивается как среднее". Все они госпитализированы в ожоговый центр Сургута.

В среду вечером в Сургуте произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении автомастерской, которая осуществляет работы по установке и обслуживанию газового оборудования для автомобилей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, причиной инцидента стала разгерметизация газового оборудования. Следователи и прокуратура проводят проверку.

За медицинской помощью после инцидента в общей сложности обратились 11 человек, восемь из них госпитализированы с ожогами разной степени, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.