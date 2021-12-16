В Иркутской области возбудили дела из-за контрабанды лесоматериалов в Китай

ИРКУТСК, 16 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы Иркутской области возбудили три уголовных дела о контрабанде в Китай лесоматериалов на сумму более 56 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Иркутской таможни.

"В Иркутске таможенники пресекли деятельность очередной организованной преступной группы, участники которой контрабандой вывезли в Китай 8,4 тыс. куб. м лесоматериалов стоимостью более 56 млн рублей. <...> Таможня в отношении подозреваемых и иных неустановленных лиц по факту контрабанды стратегически важного товара общим объемом 4,4 тыс. кубометров стоимостью 26,4 млн рублей возбудила два уголовных дела. Еще одно уголовное дело по факту контрабанды 4 тыс. кубометров древесины на общую сумму 29,7 млн рублей возбудило Восточно-Сибирское линейное управление МВД на транспорте", - говорится в сообщении.

В совершении преступлений подозреваются граждане России - женщина и двое мужчин. Они причастны к незаконной деятельности фирмы, работавшей в Тайшетском районе. Было установлено, что женщина заключала внешнеэкономические контракты с китайскими партнерами на поставку древесины, а ее подельники осуществляли таможенное оформление и контролировали отправку товара на экспорт. Подозреваемые вносили фиктивные сведения в систему "ЛесЕГАИС" и предоставляли подложные документы при таможенном декларировании.

По решению суда один из членов группы взят под стражу и содержится в следственном изоляторе, двоим - мужчине и женщине, заключившим сделку со следствием, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.