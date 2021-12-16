В Татарстане погиб один человек в ДТП с грузовиком и несколькими легковушками

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. ДТП с грузовиком и несколькими легковыми автомобилями произошло на трассе Набережные Челны - Заинск - Альметьевск в Татарстане. Погиб человек, еще пятеро пострадали, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

"15 декабря в 17:40 на 2-м км дороги Набережные Челны - Заинск - Альметьевск водитель автомобиля Kia Rio - 29-летний житель Автограда, двигаясь со стороны Заинска в направлении города Набережные Челны, по предварительным данным, в нарушение п. п. 9.1 и 10.1 ПДД РФ не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania в составе полуприцепа под управлением челнинца 1991 года рождения", - сообщает пресс-служба.

Из-за столкновения грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся c автомобилями Volkswagen и Mitsubishi Outlander. Последний съехал в кювет, а грузовой автомобиль остановился поперек проезжей части. После чего с полуприцепом столкнулся автомобиль ВАЗ-2105.

"В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi Outlander - житель Бугульмы 1972 года рождения - от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще пять человек: водители автомобилей Kia Rio, Volkswagen, а также два пассажира Volkswagen и пассажир ВАЗа с различными травмами были доставлены в больницу", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что водительский стаж предполагаемого виновника ДТП составил 12 лет, в последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.