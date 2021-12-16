В Петербурге задержали водителя, сбившего двух пешеходов на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция в Петербурге задержала водителя, который сбил на Невском проспекте девушку и молодого человека, когда они переходили дорогу на зеленый сигнал светофора. Девушка погибла на месте, виновник ДТП с признаками опьянения отказался от медосвидетельствования, сообщила в четверг пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - говорится в сообщении.

Наезд произошел в среду, около 22:30. 43-летний водитель, управлявший автомобилем Volkswagen Polo, на переходе у дома №20 по Невскому проспекту сбил молодого человека и девушку, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора, и врезался в опору освещения. 23-летняя девушка от полученных травм погибла на месте происшествия, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии госпитализирован.