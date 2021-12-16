Дело о халатности при прокладке газопровода возбудили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Следственные органы в Челябинской области возбудили дело о халатности, допущенной при строительстве шестой очереди газопровода в селе Фершампенуаз. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-центром областной прокуратуры.

"Прокуратура Нагайбакского района провела проверку исполнения законодательства администрацией Нагайбакского муниципального района при газификации села Фершампенуаз. Материалы проверки направлены в следственные органы, где возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 ("Халатность, повлекшая причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан") УК РФ", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, между районной администрацией и компанией "Уралстройгрупп" был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству шестой очереди газопровода стоимостью 26 млн рублей. При этом должностные лица администрации района, нарушив условия договора, в декабре 2020 года произвели оплату стоимости выполненных строительно-монтажных работ без подписания акта приемки объекта. Документация не была оформлена, заказчику не передана, что не позволяет ввести объект в эксплуатацию.