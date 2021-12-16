Число жертв происшествия с батутом в школе в Австралии выросло до четырех

СИДНЕЙ, 16 декабря. /ТАСС/. Число детей, погибших в результате падения с надувного батута в одной из школ штата Тасмания, выросло до четырех. Об этом в четверг сообщили в полицейском управлении региона.

Как сообщил комиссар полиции штата Тасмания Даррен Хайн, "четверо детей, учеников шестого класса, двое мальчиков и двое девочек, умерли в результате несчастного случая в школе Хиллкрест". "Еще пятеро детей остаются в больнице, четверо из них в критическом состоянии", - указал он.

В четверг, 16 декабря, во время традиционного пикника, завершающего учебный год в начальной школе Девонпорта (штат Тасмания), надувной батут, на котором находились несколько учеников, подняло в воздух сильным порывом ветра, и дети упали с высоты около 10 м.