Ребенок погиб в ДТП на трассе в Подмосковье

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Две машины лоб в лоб столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате ДТП погибла одиннадцатилетняя девочка, еще двое взрослых и ребенок пострадали. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 07:45 в Щелковском городском округе, на автодороге Осеево - Никифорово - Медвежьи Озера, произошло ДТП: водитель легкового "Шевроле" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с "Газелью"", - сказали в пресс-службе.

На месте работают сотрудники ДПС.

Все пострадавшие находились в "Шевроле": девятилетний мальчик, 44-летняя пассажирка, которые госпитализированы, а также водитель, ему помощь оказана амбулаторно. Третий ребенок, находившийся в машине, не пострадал.

В полиции уточнили, что водителя "Шевроле" занесло, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью", удар пришелся на боковую часть.