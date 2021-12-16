СМИ: при затоплении шахты в Китае 22 человека оказались под землей

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. В результате затопления угольной шахты в северокитайской провинции Шаньси 22 человека оказались заблокированы под землей. Об этом в четверг сообщило Центральное телевидение Китая.

Инцидент произошел в среду на шахте в городе Сяои, примерно в 23:00 по пекинскому времени (18:00 мск). Добыча угля на ней велась нелегально. В настоящее время на месте аварии проводятся спасательные работы, водяная помпа начала откачивать воду.

Полиция задержала трех лиц, связанных с эксплуатацией шахты, ее владелец разыскивается.

По данным Управления безопасности горных работ КНР, в 2020 году в Китае произошло 434 несчастных случая на шахтах, в результате которых погибли 573 человека. Эти показатели уменьшились примерно на 20% по сравнению с предшествующим годом.