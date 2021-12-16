В Забайкалье возбудили дело из-за отравления трех работников завода технической жидкостью

ЧИТА, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи в Забайкальском крае возбудили уголовное дело из-за смертельного отравления технической жидкостью трех работников 103-го Бронетанкового ремонтного завода. Об уголовном деле в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону, название предприятия ТАСС уточнил источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, 9 декабря 2021 года трое мужчин, работники одного из предприятий в Читинском районе, после рабочего времени распили неустановленную спиртосодержащую жидкость. На следующий день один 30-летний мужчина скончался. 11 декабря зафиксирована смерть второго мужчины возраста 33 лет. Третий пострадавший, мужчина 25 лет, скончался еще через день. По одной из версий следствия, погибшие могли употребить спиртосодержащую жидкость, которая на предприятии используется в технических целях", - говорится в сообщении пресс-службы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). Следователи устанавливают, какую именно жидкость выпили мужчины.