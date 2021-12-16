Силовики в ХМАО пресекли сбыт 5 кг синтетического наркотика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) задержали 47-летнего безработного уроженца Иркутской области, подозреваемого в попытке сбыта крупной партии синтетического наркотика. Силовиками изъято около 5 кг наркотиков, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе УМВД по Югре.

"При проведении оперативной работы сотрудники УМВД России по Нижневартовску задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Им оказался 47-летний безработный уроженец Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств")", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что в салоне машины, на которой передвигался подозреваемый, было обнаружено и изъято четыре полимерных пакета с кристаллообразным веществом светлого цвета, а вблизи дороги силовики обнаружили оборудованный злоумышленником тайник с пятью полимерными пакетами, содержащими аналогичное вещество. Экспертиза показала, что в состав вещества входит наркотическое средство - а-pvp, а общая масса веществ составила около 5 кг.

Подозреваемый приехал в ХМАО из соседнего региона с целью распространения наркотиков на территории Нижневартовска через тайники-закладки, добавили в пресс-службе.