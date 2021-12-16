Прокуратура Швеции требует взятия под стражу задержанного по делу о столкновении судов

СТОКГОЛЬМ, 16 декабря. /ТАСС/. Шведская прокуратура требует взятия под стражу подданного Британии, задержанного по делу о столкновении судов недалеко от берегов королевства в Балтийском море 13 декабря. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства в четверг.

"Прокурор потребовал задержать лицо по подозрению в управлении судном в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах, грубой халатности при судоходстве и в причинении смерти другому лицу при отягчающих обстоятельствах", - поясняется в сообщении.

Этот человек является членом экипажа грузового судна Scot Carrier.

Два судна - британское Scot Carrier и датское Karin Hoej - столкнулись в акватории между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм в ночь на понедельник. В результате столкновения меньшее по размерам датское судно перевернулось, тело одного из двух пропавших членов экипажа водолазы обнаружили позднее. Сигнал о столкновении поступил в Морскую администрацию Швеции от британского судна. По словам членов его команды, они слышали доносившиеся из воды крики, с судна была спущена резиновая лодка, однако найти упавшего за борт так и не удалось.