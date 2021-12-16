Замдиректора ВФСО "Динамо" в Астрахани осудили на 2,5 года по делу об отравлении 22 детей

АСТРАХАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Советский суд Астрахани приговорил к 2,5 года колонии общего режима заместителя директора Астраханской региональной организации общественно-государственного объединения "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо", женщина признана виновной в оказании услуг ненадлежащего качества, повлекших причинение вреда здоровью 22 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Следствием и судом установлено, что утром 7 декабря 2020 года во время проведения занятий в бассейне спортивного комплекса "Динамо", расположенного в Советском районе Астрахани, дети и взрослые почувствовали недомогание. В медицинское учреждение доставили 22 ребенка, а также посетителей и сотрудников бассейна, которым был поставлен диагноз "отравление хлором средней тяжести".

"Советский районный суд Астрахани вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора Астраханской региональной организации общественно-государственного объединения "ВФСО "Динамо", признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет"). Суд назначил ей наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Установлено, что работник комплекса перепутал баки, в результате смешения двух жидкостей с разным составом произошла химическая реакция с обильным выделением газообразного вещества, содержащего хлор, который поднялся с цокольного этажа во все помещения комплекса, в том числе бассейн, где находились дети и взрослые посетители. Летучая газообразная смесь воздействовала на слизистые глаз и органов дыхания, вызвав химические ожоги и отеки.

По данным пресс-службы, осужденная, являясь ответственным лицом за безопасность на объекте и осуществляя контроль за техническим состоянием спортивного комплекса, допустила работника к исполнению служебных обязанностей без проведения инструктажа. Отмечается, что происшествие имело место в первый рабочий день указанного сотрудника.

Уточняется, что в момент распространения указанного вещества в здании АРО ОГО "ВФСО "Динамо" находились 22 ребенка (пятеро из них не достигли возраста шести лет), четверо взрослых, сопровождающих детей, а также шесть сотрудников спорткомплекса. В результате здоровью указанных лиц был причинен вред. Приговор в законную силу не вступил, добавили в ведомстве.