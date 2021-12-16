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Женщина пострадала в ДТП с грузовиком и автобусом в Новосибирской области

В автобусе находились рабочие, которых везли в одну из организаций Искитимского района

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Женщина пострадала при столкновении легкового автомобиля, автобуса и грузовика в Искитимском районе Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по региону в четверг.

"16 декабря в 07:28 (03:28 мск) в Искитимской районе на 71-м км автодороги Р-256 водитель на грузовом автомобиле Renault совершил наезд на остановившийся на светофоре автомобиль Toyota Caldina и автобус ПАЗ", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что в автобусе находились рабочие, которых везли в одну из организаций Искитимского района. В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля.

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