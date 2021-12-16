В Шереметьево расследуют столкновение пассажирского самолета со служебным автомобилем

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В аэропорту Шереметьево проводится служебное расследование инцидента с пассажирским самолетом, который столкнулся с автомобилем противообледенительной обработки. Об этом сообщила в четверг пресс-служба аэропорта.

"В настоящее время в аэропорту Шереметьево проводится служебное расследование по установлению причин авиационного события, связанного с противообледенительной обработкой воздушного судна, произошедшего 16.12.2021 г. в 10:00 мск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшему сотруднику организации была оказана первичная медицинская помощь, он направлен в медицинское учреждение.

Ранее источник ТАСС в авиационных службах сообщил, что в аэропорту Шереметьево Boeing столкнулся со служебным автомобилем. В результате пострадал водитель автомобиля. В момент ЧП самолет выруливал на взлетно-посадочную полосу, он должен был вылететь в Канкун. В итоге борт пришлось заменить на другой.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что самолет отстранен от полетов, Пассажиров доставят другим бортом.

"Во время процедур наземного обслуживания воздушного судна произошло опрокидывание машины противообледенительной обработки (деайсер). Воздушное судно отстранено от полета, пассажиры будут отправлены по маршруту резервным бортом. В настоящее время проводятся первичные оперативные мероприятия, направленные на определение причин авиационного события", - отметили в компании.