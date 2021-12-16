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Дело о госизмене основателя Group-IB
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Мосгорсуд оставил под арестом основателя Group-IB Сачкова

Лефортовский суд Москвы ранее продлил Илье Сачкову арест до 28 февраля

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд в четверг отклонил жалобу защиты на продление срока ареста основателю компании Group-IB Илье Сачкову, обвиняемому в государственной измене. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Афанасьев.

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"Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты, постановление суда первой инстанции сочла законным и обоснованным. Решение о продлении срока содержания под стражей Сачкова до 28 февраля вступило в силу", - сказал собеседник агентства.

Лефортовский суд Москвы ранее продлил Сачкову арест до 28 февраля, всего обвиняемый проведет под арестом по решению суда пять месяцев.

Вину в госизмене Сачков не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", конкретные обстоятельства дела неизвестны.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

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РоссияДело о госизмене основателя Group-IB
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