Редакторы Doxa в суде отказались признать вину

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Мировой суд в Москве в четверг начал рассмотрение по существу дела в отношении четверых редакторов студенческого издания Doxa, обвиняемых в агитации среди несовершеннолетних за участие в несанкционированных митингах. Об этом ТАСС сообщил адвокат Леонид Соловьев.

"Суд приступил к слушаниям по делу. Прокуратурой было оглашено обвинительное заключение, после чего все подсудимые отказались признать свою вину", - сказал собеседник агентства.

После завершения вступительной части заседания суд приступил к исследованию доказательств по делу. В заседании объявлен перерыв, после которого показания дадут обвиняемые.

Рассмотрение дела проходит в закрытом для публики судебном заседании по причине карантинных мер.

Следствие вменяет Армену Арамяну, Наталье Тышкевич, Алле Гутниковой и Владимиру Метелкину вовлечение в опасную деятельность несовершеннолетних группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ). Фигурантам дела грозит до трех лет лишения свободы.