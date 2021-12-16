"Царьград" выиграл дело против Google о разблокировке канала в YouTube

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО "Царьград". Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь учредителя телеканала Валерий Рукобратский.

"Сегодня Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО "Царьград". И взыскал беспрецедентный для российской судебной практики астрент (судебную неустойку - прим. ТАСС), который составит 100 тыс. рублей в день и будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно - при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев - без ограничений", - сказал Рукобратский.

По его данным, арифметический расчет показывает, что астрент достигнет 1 млрд рублей к середине марта 2022 года, если Google не исполнит судебного решения, не подключит аккаунт канала и не возобновит монетизацию контента.

В компании Google не стали комментировать заявление истца.

Представитель "Царьграда" подчеркнул, что судебные акты по делу стали первыми, когда российские арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, находящегося под санкциями США, несмотря на имеющиеся в пользовательских соглашениях Google и договорах присоединения по монетизации оговорок о рассмотрении дела в американских и английских судах. "Это дело имеет важнейшее значение для владельцев российских аккаунтов и каналов, которые более не могут быть отключены в произвольном порядке", - сказал он.

Рассмотрение дела

Дело рассматривалось около 15 месяцев. 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал "Царьград-ТВ", нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала - известный русский предприниматель и политический деятель Константин Малофеев - находится под санкциями США.

"Царьград" подал иск против компании Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате российского законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала.

