Суд ФРГ приговорил к пожизненному заключению водителя, совершившего наезд в Фолькмарзене

БЕРЛИН, 16 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Касселя приговорил к пожизненному заключению водителя, совершившего наезд на группу участников карнавала в городе Фолькмарзен (федеральная земля Гессен) в феврале 2020 года. Об этом в четверг сообщило агентство DPA со ссылкой на решение судебной инстанции.

По его информации, окружной суд Касселя признал виновным 31-летнего мужчину в покушении на убийство 88 человек в сочетании с опасными телесными повреждениями и в одном случае в покушении на убийство и опасном вмешательстве в дорожное движение. Суд также установил особую тяжесть вины. Вместе с тем указывается, что будет проведена специальная психологическая экспертиза. Водительские права и автомобиль обвиняемого будут изъяты.

Инцидент произошел 24 февраля 2020 года около 16:45 мск. По словам очевидцев, водитель легкового автомобиля объехал ограждения, умышленно направил машину на группу участников карнавала в Фолькмарзене и надавил на газ. Автомобиль проехал несколько десятков метров в толпе, пока не остановился. Подозреваемый - 31-летний местный житель - был задержан на месте. Генпрокуратура возбудила дело по подозрению в покушении на убийство.

Согласно решению окружного суда Касселя, мужчина намеренно направил автомобиль на группу участников карнавала, в результате чего пострадали не менее 88 человек, в том числе 26 детей. Некоторые из них получили серьезные травмы. В ходе судебного разбирательства обвиняемый хранил молчание, его мотив до конца оставался неясным.