В Петербурге прекратили уголовное дело в отношении тещи рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Уголовное преследование Елены Кохал, тещи погибшего в июле 2020 года рэпера Энди Картрайта, прекращено. Об этом ТАСС сообщил адвокат женщины Юрий Авдеев.

Обвинение в убийстве по-прежнему предъявлено дочери Елены Кохал Марине. Ранее Елену Кохал подозревали в пособничестве предполагаемому преступлению.

"Наши ближайшие действия - реабилитация, возмещение морального вреда и восстановление прав Елены Михайловны на опеку над внуком", - рассказал адвокат, уточнив, что из-за уголовного преследования матери и бабушки ребенок восемь месяцев провел в детском доме, после чего его опекуном стал сам Авдеев.

По мнению защитника, уголовное дело в отношении Елены Кохал было возбуждено с целью давления на ее дочь Марину, которая не признает вины в убийстве рэпера. Расчлененное тело Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года, однако точная причина смерти артиста не установлена до сих пор. Вдова рэпера провела в СИЗО почти 1,5 года, в конце октября суд изменил ей меру пресечения на домашний арест, посчитав, что основания для содержания под стражей отпали, а следствие приняло затяжной характер. Женщину освободили из-под стражи в зале суда, под домашним арестом она пробудет до 30 января.

Елена Кохал была задержана в октябре 2020 года по подозрению в пособничестве в убийстве зятя. Следователи предположили, что она присутствовала в квартире в момент предполагаемого преступления и расчленения тела потерпевшего. В Смольнинский суд Санкт-Петербурга было направлено ходатайство об аресте, однако вскоре следствие отозвало его обратно.