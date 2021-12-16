Суд отменил приговор блогеру Билу за ДТП в Москве

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Второй кассационный суд отменил приговор блогеру Эдварду Билу (Эдуард Биль) и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Жорин.

"Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда удовлетворила частично кассационное представление прокурора Москвы. Приговор в отношении Била отменен, дело передано на новое судебное рассмотрение в Пресненский суд Москвы в ином составе", - сказал он. Билу снова избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Сам блогер признал вину и выплатил потерпевшей компенсацию. Тем не менее прокуратура обжаловала приговор, сочтя его слишком мягким. Апелляционная инстанция не стала менять решение Пресненского суда, и надзорное ведомство подало кассацию.