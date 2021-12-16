Суд в Саратове отправил полицейского под домашний арест за избиение человека

ТАСС, 16 декабря. Суд назначил в качестве меры пресечения домашний арест полицейскому, обвиняемому в избиении пассажира автомобиля в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Следователи предъявили полицейскому обвинение в совершении преступления по п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Вину он не признал, от дачи показаний отказался.

Как сообщал ТАСС, 25 октября в отдел полиции №2 в составе МО МВД РФ "Балашовский" Саратовской области поступило сообщение о том, что в рабочем поселке Самойловка автомобилем "ВАЗ-2107" управляет пьяный водитель. Экипаж ДПС направился в поселок и начал преследовать указанный автомобиль.

Когда автомобиль остановили, один из инспекторов вывел наружу находившегося там 40-летнего пассажира и нанес ему удары в область головы, лица и груди. При этом пассажир никакого сопротивления не оказывал. С полученными травмами пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где у него была диагностирована закрытая травма черепа, сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, а также некоторые другие повреждения, сообщили в СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что при подтверждении вины сотрудник будет уволен. "При подтверждении вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к установленной законом ответственности", - сообщили в ведомстве.