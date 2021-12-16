СК возбудил дело из-за предоставления курганским сиротам непригодного жилья

ТАСС, 16 декабря. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по признакам превышения должностных полномочий из-за предоставления должностными лицами Белозерского района Курганской области непригодного для проживания жилья детям-сиротам. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в многоквартирном новом доме на улице Советской в селе Белозерское, где ранее было предоставлено жилье детям-сиротам, плохие для проживания условия, холод.

"Следственными органами СК РФ по Курганской области роведена доследственная проверка, по результатам которой принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным следствия, в 2017-2018 годах строительная организация осуществила работы по возведению указанного 30-квартирного одноподъездного среднеэтажного жилого дома, расположенного на ул. Советская, 4Б, в селе Белозерское. Ввиду нарушений, допущенных при строительстве, а также нарушений, допущенных должностными лицами, за непродолжительный период его эксплуатации в квартирах обнаружены недостатки в состоянии теплозащиты, воздухопроницаемости и теплоизоляции. Сейчас проживание в доме затруднено в связи с указанными недостатками и его техническим состоянием", - говорится в сообщении.

Уточняется, что разрешение на ввод дома в эксплуатацию было выдано должностными лицами администрации района в июле 2018 года, а в октябре-декабре квартиры в нем были переданы по найму детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

"Устанавливаются мотивы совершенного преступления, наличие возможной коррупционной связи между застройщиком и чиновниками муниципального образования", - отметили в ведомстве.