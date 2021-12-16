Под Каменском-Уральским столкнулись пять автомобилей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием пяти автомобилей произошло на трассе в районе Каменска-Уральского Свердловской области. Пострадали четыре человека, в том числе девочка 2006 года рождения, сообщили журналистам в УГИБДД региона.

"ДТП произошло 16 декабря на 72-м км дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган, на территории Каменского городского округа. В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля Hyundai, а также пассажир Renault получили телесные повреждения, транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Renault, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля ГАЗ-273000 и допустил с ним столкновение. После этого Renault выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Hyundai. После столкновения Hyundai отбросило на встречный автомобиль "Камаз" с полуприцепом, а затем на попутный автомобиль ВАЗ-21102.

"В момент ДТП в Hyundai находились два несовершеннолетних пассажира - мальчик 2015 года рождения, который ехал на заднем пассажирском сиденье справа в детском удерживающем устройстве - бустере, и девочка 2006 года рождения, которая сидела на заднем пассажирском сиденье слева и была пристегнута ремнем безопасности. Во время столкновения мальчик травм не получил, а девочка госпитализирована в больницу Каменска-Уральского с травмами в виде закрытого перелома костей таза", - уточнили в управлении ГИБДД.

На месте происшествия инспекторами ДПС осуществлялось регулирование дорожного движения, организовано реверсивное движение транспорта. Перекрытия федеральной трассы и затруднений в движении не допущено.