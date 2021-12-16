СМИ: в Мексике застрелили актрису Таню Мендосу

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. Мексиканская актриса и певица Таня Мендоса погибла в результате покушения, осуществленного неизвестным преступником в городе Куэрнавака на юге Мексики. Об этом сообщило в четверг агентство EFE.

По словам очевидцев, нападение на Мендосу совершили в тот момент, когда ожидала своего 11-летнего сына возле стадиона, где он принимал участие в тренировке по футболу. К входу к спорткомплексу на мотоцикле подъехали два неизвестных, один из которых открыл огонь по актрисе.

42-летняя Мендоса, которая известна по своему участию в фильме "Королева Юга", умерла на месте. Участников покушения задержать не удалось.

По официальным данным, с января по сентябрь в Мексике было зарегистрировано почти 25,4 тыс. умышленных убийств - на 3,4% меньше, чем за тот же период 2020 года. Порядка 50% преступлений такого рода совершается в штатах Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.