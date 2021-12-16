Сачков заявил, что обвинение в госизмене не связано с деятельностью Group-IB

"На данный момент понятно лишь одно - текущее обвинение никак не связано с работой и непосредственной деятельностью Group-IB. Это вселяет определенную надежду на то, что в ходе следствия будет установлена моя невиновность в рамках инкриминируемого мне преступления", - говорится в обращении Сачкова, предоставленном ТАСС его защитой.

В своем обращении он упомянул весомый вклад в борьбу с международной киберпреступностью. "С точностью знаю лишь одно: благодаря тому, что почти 20 лет назад глобальная кибербезопасность и борьба с преступностью стали смыслом моей жизни, сегодня я и команда Group-IB можем заслуженно гордиться вкладом, внесенным в развитие кибербезопасности", - говорится в обращении.

Сачков заявил о том, что предъявленное ему обвинение может быть следствием его борьбы с международной киберпреступностью. "Я не знаю, ошибка ли это или результат моей открытой нетерпимости ко всему, что связано с компьютерной преступностью и мошенничеством вне страновых границ, и уважения к международному праву как следствие. Равно как знаю, что в вопросах борьбы с преступностью нередко бываю категоричен и жесток в своих высказываниях", - отметил он.

Сачков назвал себя патриотом, нетерпимо относящимся к проблемам в России и посвятившим свой труд укреплению страны. "Я все это время оставался в России, потому что искренне люблю свою Родину. Я чту ее историю и хочу делать все возможное, чтобы ее деятельно сохранять и улучшать: от уборок несанкционированных мусорных свалок в лесах, расчистки братских могил или жалобы в прокуратуру за снятие мемориальной таблички в память польских офицеров в Тверской области", - отметил он, поблагодарив всех, кто верит в его невиновность.