Прокуратура Москвы начала проверку в частном детсаду, где находились дети мигрантов

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Столичная прокуратура начала проверку в частном детском саду, где находились дети мигрантов. У некоторых детей не было регистрации, сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства Москвы.

"Прокуратура Москвы с привлечением сотрудников столичной полиции проводит проверку исполнения требований федерального законодательства в частной организации, оказывающей услуги по присмотру и уходу за детьми, расположенной на улице Римского-Корсакова", - говорится в сообщении.

Детский сад находится на первом этаже жилого дома, на момент проверки в нем было 20 маленьких детей от года до пяти лет. По предварительной информации, это граждане "сопредельных государств", некоторые из них не имеют регистрации на территории России.

Прокуроры уже нашли санитарные и противопожарные нарушения в учреждении. В дальнейшем прокуроры проверят, соблюдалось ли организацией законодательство о безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения.