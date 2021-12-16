Суд оставил под стражей Ивана Сафронова по делу о госизмене

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в четверг признал законным продление ареста советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, который обвиняется в госизмене, до 7 января 2022 года. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал решение первой инстанции законным и обоснованным и оставил его в силе, а жалобу защиты Сафронова оставил без удовлетворения", - сказали в суде.

Сафронов перед оглашением судебного решения поздравил собравшихся с Новым годом и сообщил, что стал снова получать письма, которые ранее ему не давали. "Живу вместе с миллиардерами в центре Москвы, когда надо, меня возят. Как в сказке. А недавно меня подстриг сосед-экстремист", - пошутил он.

Бывший корреспондент газет "Коммерсантъ" и "Ведомости", а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля 2020 года. В отношении него возбуждено дело о госизмене. Вину он не признает. Ранее Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января 2022 года.