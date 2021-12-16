Суд приговорил бывшего замглавы администрации Волгодонска к шести годам колонии за взятку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Волгодонский районный суд приговорил к шести годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Волгодонска Сергея Вислоушкина, признанного виновным в получении взятки в размере более 4,8 млн рублей. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Суд установил, что чиновник, будучи ответственным за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, потребовал от сотрудника водоканала передавать ему денежные средства за покровительство. С февраля 2018 года по август 2020-го он получил в качестве взятки более 4,8 млн рублей.

"Суд приговорил мужчину к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом и лишением права занимать определенные должности сроком на пять лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Вислоушкин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Приговор в законную силу не вступил.

В понедельник Волгодонский суд приговорил к двум годам условно главу администрации города Волгодонска Виктора Мельникова. Его признали виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий. Суд установил, что в 2017 году чиновник дал указания директору департамента строительства и городского хозяйства города подписать акты о приемке фактически невыполненных работ по заключенным контрактам на ремонт трех городских автодорог. Действия главы администрации впоследствии повлекли причинение крупного ущерба бюджету.