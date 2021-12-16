В Петербурге наркозакладчики при задержании ранили полицейского и скрылись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция в Петербурге объявила план "Перехват" для поимки двух предполагаемых распространителей наркотиков.

При задержании у тайника-закладки на кладбище в Сестрорецке мужчина и женщина оказали активное сопротивление, пустив слезоточивый газ и ранив одного из полицейских ножом в руку, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"После этого злоумышленники скрылись на автомобиле "Киа Оптима". <...> При осмотре места происшествия был обнаружен пакет весом около 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотическим средством", - сказано в сообщении.

Отмечается, что полицейские, обнаружившие подозрительную пару на Горском кладбище, после оказания медпомощи продолжили службу.