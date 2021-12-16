Экс-главу "Леноблбанка" арестовали по подозрению в хищении 200 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Всеволожский городской суд Ленинградской области арестовал на два месяца бывшего председателя совета директоров "Леноблбанка" Александра Попова. Мужчине предъявлено обвинение в хищении более 200 млн рублей незадолго до отзыва лицензии у банка в 2015 году, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"[Попову] избрано заключение под стражу сроком на два месяца", - рассказал источник.

Попова задержали в Москве, где он постоянно проживал и был зарегистрирован. Источник в органах сообщал ТАСС, что экс-банкира изобличили в особо крупном мошенничестве. С мая по октябрь 2015 года, в преддверии отзыва у банка лицензии, Попов организовал подписание кредитных договоров и иных сопутствующих документов между "Леноблбанком" и двумя коммерческими структурами, ООО "Конкорд" и ООО "Стройэксперт", на общую сумму 201 млн рублей. Первая фирма получила четыре кредита на 64 млн рублей, вторая - два кредита на 137 млн рублей. В реальности, как считает следствие, эти деньги были похищены.

У 11 бывших сотрудников и акционеров банка, в том числе у экс-председателя правления (брата задержанного), были проведены обыски и изъяты электронные носители информации. По эпизодам преступлений возбуждено как минимум два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у "Леноблбанка" 16 октября 2015 года. В сообщении Банка России отмечалось, что организация проводила высокорискованную кредитную политику, а ее деятельность была ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах. В результате исполнения требований надзорного органа по формированию резервов, адекватных принятым рискам, банк полностью утратил капитал.

Позднее сообщалось, что объем выплат вкладчикам "Леноблбанка" составит около 4,9 млрд рублей, за возмещением могут обратиться 8,3 тыс. клиентов. В ноябре 2015 года ЦБ подал иск о банкротстве организации. По величине активов, согласно данным регулятора, "Леноблбанк" занимал на 1 октября 2015 года 301-е место в банковской системе РФ.