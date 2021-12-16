Суд продлил арест устроившему стрельбу в казанской школе

"Приволжский районный суд Казани удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Галявиеву до 11 апреля 2022 года", - сказали в суде.

КАЗАНЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани продлил арест Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Что известно о стрельбе в школе в Казани

Следственный комитет РФ предъявил окончательное обвинение Галявиеву, напавшему на школу в Казани, сообщила 10 декабря журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко. На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям УК РФ - убийство двух и более лиц, покушение на убийство, изготовление и хранение взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества.

Галявиев признан вменяемым. Вину он признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Отмечается, что, согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".