Суд: показания осужденного о нахождении ВС РФ на Донбассе не являлись предметом дела

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Кировский районный суд Ростова-на-Дону в ходе рассмотрения по существу дела В. Н. Забалуева не излагал никакие выводы относительно его показаний о нахождении частей Вооруженных сил (ВС) РФ на Донбассе, поскольку это не является предметом разбирательства. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Ростовской области в четверг.

Ранее ряд СМИ сообщил, что Кировский районный суд Ростова-на-Дону опубликовал приговор В. Н. Забалуеву, в котором идет речь о местонахождении российских воинских частей в Донецкой и Луганской народных республиках.

"Судом подобные обстоятельства не выяснялись и не могли выясняться, поскольку это не является предметом судебного разбирательства. Каких-либо выводов относительно указанного обстоятельства судом не излагалось. Информация, обнародованная журналистами, содержалась исключительно в показаниях подсудимого, которому в соответствии с положением ст. 47 УПК РФ предоставлено право защищаться любыми не противоречащими закону способами и, соответственно, давать любые показания, которые подсудимый посчитает нужным в целях собственный защиты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что Забалуев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере"). Мужчине назначено наказание виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Суд установил, что он, будучи заместителем регионального управляющего ООО "Технология", с 20 мая по 24 ноября 2019 года передал должностному лицу Центра государственной санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа взятку в сумме 630 тыс. рублей за общее покровительство. Приговор вступил в законную силу 23 ноября 2021 года.