Суд приговорил к трем годам колонии сооснователя ночного клуба "Газгольдер"

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы в четверг приговорил к трем годам колонии общего режима одного из основателей ночного клуба и лейбла звукозаписи "Газгольдер", владельца сети пивных "Кружка" Евгения Антимония. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Антимонию назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда", - сказала пресс-секретарь суда.

Как сообщили СМИ, Антимонию принадлежит часть компании "Бинертон-Ка" (согласно данным ЕГРЮЛ - 65%), которая владела товарным знаком московской сети баров "Кружка". Однако из-за финансовых сложностей у компании товарный знак оказался под угрозой ареста. Антимоний через "Бинертон-Ка" продал его другой своей же фирме - "Рамш". Стоимость товарного знака в сделке оценивалась в 100 тыс. рублей при реальной цене в 150 млн рублей. Следственный комитет возбудил уголовное дело на Антимония по статье о злоупотреблении полномочиями.