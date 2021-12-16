В ДТП с микроавтобусом под Томском пострадали пять человек

ТОМСК, 16 декабря. /ТАСС/. Столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля произошло в пригороде Томска. В результате ДТП пострадали четыре пассажира микроавтобуса и водитель легковушки, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Микроавтобус и легковой автомобиль [столкнулись]. Микроавтобус пассажирский, по крайней мере в нем люди были. Четверых из микроавтобуса передали врачам скорой помощи и одного - из легкового автомобиля, водителя", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в Томской областной поисково-спасательной службе, в результате ДТП транспортные средства были деформированы. Для помощи людям привлекались специалисты ПСС.