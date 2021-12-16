Экс-министра культуры Мордовии приговорили к 5,5 года колонии и штрафу

ТАСС, 16 декабря. Бывшего министра культуры, национальной политики, туризма и архивного дела Мордовии Анатолия Чушкина приговорили к 5,5 года исправительной колонии общего режима и штрафу 600 тыс. рублей за мошенничество, сообщается в четверг на сайте СК РФ.

"Несмотря на непризнание фигурантом уголовного дела вины в содеянном, суд счел собранные следствием доказательства достаточными для признания его виновным в инкриминированных деяниях и назначил наказание в виде 5,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Чушкин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, с марта 2017 года по октябрь 2018-го Чушкин похитил около 1 млн рублей, выделенных для реализации региональных проектов в сфере укрепления и развития межнационального и межэтнического сотрудничества и содействия духовному развитию граждан. Также с марта 2018 года по январь 2019-го совместно со своим знакомым он похитил более 5,1 млн рублей, выделенных из бюджета на оплату ремонтных работ на объектах "Свято-Предтеченская церковь" и "Паломнический центр "Гостиница "Макаровская".

Анатолий Чушкин возглавлял министерство с января 2017 года. До этого он занимал аналогичную должность в министерстве по национальной политике. В декабре 2019 года Чушкин написал заявление об увольнении, а после отставки возглавил республиканский краеведческий музей.