Суд отказал в аресте противницы вакцинации, которая распылила в росгвардейцев дихлофос

ВОЛОГДА, 16 декабря. /ТАСС/. Череповецкий городской суд отказал следствию в ходатайстве о заключении под стражу 46-летней жительницы Череповца Елены Воеводиной, она обвиняется в двух эпизодах применения насилия в отношении представителей власти, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее сообщалось, что 25 ноября женщина в составе группы противников вакцинации от коронавируса и ограничений распылила в лицо двух сотрудников Росгвардии в здании областного парламента дихлофос, а вечером того же дня применила силу в отношении полицейского.

"Череповецкий городской суд рассмотрел постановление следователя по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУ СК РФ по Вологодской области о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 47-летней Елены Воеводиной <…>. Суд отказал следствию в ходатайстве о заключении Воеводиной под стражу", - говорится в сообщении.

Как утверждает следствие, днем 25 ноября Воеводина в здании областного парламента распылила из баллончика химическое средство в лица двух росгвардейцев, они получили ожоги глаз первой степени. Вечером того же дня в Вологодской клинической больнице № 1 Воеводина ударила сотрудника полиции ногами. С 25 ноября она находилась под подпиской о невыезде.

"Подозреваемая по вызовам следователя не явилась, ссылаясь на больничный, в связи с чем избранная ей мера пресечения 6 декабря была отменена. 14 декабря Воеводина была задержана. В судебном заседании следователь заявленное ходатайство поддержал, поскольку Воеводина обвиняется в совершении двух преступлений средней тяжести против государственной власти, может совершить новые преступления и правонарушения и оказать воздействие на свидетелей. Суд счел доводы следователя неубедительными и отказал в удовлетворении ходатайства", - сообщили в суде.

Поскольку заключение под стражу или домашний арест не были избраны, вероятнее всего, Воеводина оставлена под подпиской о невыезде, добавили в пресс-службе судов.