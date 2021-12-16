Самолет из Санкт-Петербурга совершил аварийную посадку в Нижнем Новгороде

ТАСС, 16 декабря. Самолет Embraer 190 авиакомпании "Икар", летевший по маршруту Санкт-Петербург - Нижний Новгород, совершил аварийную посадку в аэропорту назначения. Никто не пострадал, начата проверка, сообщили журналистам в пресс-службе транспортной прокуратуры.

"Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов в связи с аварийной посадкой самолета в аэропорту Нижний Новгород. <…> Пострадавших нет. Повреждения самолета не допущено", - отмечается в сообщении.

По предварительным данным, в 19:10 мск поступило сообщение о готовящейся аварийной посадке. В 19:40 самолет приземлился в штатном режиме. На его борту находился 81 пассажир, а также четыре члена экипажа.

"Транспортная прокуратура проверит обстоятельства, при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.