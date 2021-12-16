СМИ: автомобиль с военными перевернулся на северо-западе Мексики

МЕХИКО, 16 декабря. /ТАСС/. Пятеро военнослужащих погибли в четверг в ДТП в городе Кульякан, столице штата Синалоа на северо-западе Мексики. Об этом сообщила на своем сайте газета Milenio.

Легковой автомобиль, внутри которого находились солдаты, несколько раз перевернулся, после чего врезался в бульдозер, оставленный рядом с местом проведения дорожных работ. По предварительным данным, к трагедии привела потеря управления транспортным средством.

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.