Один человек погиб в ДТП с трактором под Вологдой

ВОЛОГДА, 16 декабря. /ТАСС/. Один человек погиб и пятеро травмированы в результате столкновения трактора и трех легковых машин на автодороге Вологда - Ростилово в Вологодской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

"В Вологодском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погиб мужчина и пострадали пять человек", - говорится в сообщении.

По предварительным данным УМВД, около 18:00 мск на 25 километре автодороги Вологда - Ростилово в Вологодском районе мужчина 1994 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2114, допустил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении в сторону Вологды. После столкновения с трактором ВАЗ-2114 вынесло на встречную полосу, где он столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. В свою очередь Volkswagen также вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с Renault Duster.

В результате пять человек получили травмы. Пассажир Volkswagen Polo скончался. Устанавливаются обстоятельства происшествия.