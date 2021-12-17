В Петербурге задержали двух наркокурьеров, ранивших полицейского при исполнении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга нашла и задержала двух предполагаемых распространителей наркотиков, которым ранее удалось ранить полицейского и затем скрыться с места преступления. Об этом в четверг сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали разыскиваемых в арендуемом доме в деревне Хиттолово Всеволожского района Ленобласти. Задержанные, 28-летняя женщина и 39-летний мужчина, доставлены в полицию для проведения процессуальных действий. По результатам экспертизы изъятого вещества будет возбуждено уголовное дело. Кроме того, по факту сопротивления сотрудникам полиции материалы направлены в следственные органы для решения о возбуждении уголовного дела", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал о полицейских, обнаруживших подозрительную пару на Горском кладбище. При попытке задержания подозреваемые оказали активное сопротивление, пустив слезоточивый газ и ранив одного из полицейских ножом в руку.

После этого злоумышленники скрылись на автомобиле Kia Optima. На месте происшествия полицейские обнаружили пакет весом около 250 граммов, предположительно, с синтетическим наркотиком. Сотрудники полиции после оказания медпомощи продолжили службу и были вознаграждены - преступников удалось найти.