Автобус рухнул в овраг после ДТП на западе Мексики

МЕХИКО, 17 декабря. /ТАСС/. ДТП с участием пикапа и автобуса, перевозившего рабочих, произошло в четверг в районе Сайюла в штате Халиско на западе Мексики. После лобового столкновения обе машины рухнули в овраг, не менее 27 человек пострадали, сообщила в Twitter региональная спасательная служба.

Пикап и автобус упали с высоты около 30 метров. На фотографиях с места аварии видно, что транспортные средства получили очень сильные повреждения. Первую помощь пострадавшим оказали спасатели, после чего более 20 человек были доставлены в больницы. Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

В прошлый четверг грузовик с прицепом, в котором находились более 150 выходцев из стран Центральной Америки, преимущественно из Гватемалы, перевернулся неподалеку от города Тустла-Гутьеррес, столицы штата Чьяпас на юге Мексики. Мигранты собирались добраться до границы с США. Жертвами автокатастрофы стали 56 человек, из которых 49 погибли на месте, еще свыше 100 получили травмы.